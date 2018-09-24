Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:57

  flashgingo написав:Какие коммунальные оплаты сейчас зависят от кол-ва прописанных?

в Киеве после нововведения от количества проживающих зависит оплата за вывоз мусора...
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:46

и за газ тоже по человекам считают
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:12

  flashgingo написав:p_a_l

Какие коммунальные оплаты сейчас зависят от кол-ва прописанных? У меня нет ни одних знакомых у которых не было бы в 2018 году счётчиков на газ и воду.


вывоз мусора. киев
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