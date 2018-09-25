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Uber оцінили в $120 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові конгломерати Goldman Sachs Group Inc. і Morgan Stanley представили свої пропозиції щодо оцінки Uber Technologies Inc.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:37
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