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В Україні фізична особа зможе
оголосити себе банкрутом -...

В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:15

В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом -...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер 237 голосами при необхідних 226 ухвалено Кодекс України щодо процедури банкрутства.

Дивися повний текст В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом - ВР прийняла закон.
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