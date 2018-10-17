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В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:15
Пропонуємо до обговорення:
У четвер 237 голосами при необхідних 226 ухвалено Кодекс України щодо процедури банкрутства.
Дивися повний текст В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом - ВР прийняла закон
.
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