У четвер 237 голосами при необхідних 226 ухвалено Кодекс України щодо процедури банкрутства.
Дивися повний текст В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом - ВР прийняла закон.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:15
В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом - ВР прийняла закон.
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:44
это все конечно бла-бла-бла. По ходу, собираются квартиры отжимать за неуплату коммунальных платежей. А инвестиционная привлекательность на самом деле мало кого волнует.
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