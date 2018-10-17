Цифри зі звіту МВФ породили палку дискусію в середовищі економістів.
Дивися повний текст Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг пересварив економістів.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:24
Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг пересварив економістів.
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:24
(facepalm)
А ничего, что существует 100500 вариантов подсчётов ВВП (только официальных ;))? ...второй курс любого эконом универа.
"новый рейтинг перессорил экономистов". не люблю видеть зрады, но мне реально страшно за нашу экономику (((
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