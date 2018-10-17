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Чи справді Україна найбідніша
в Європі: як новий рейтинг...

Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:24

Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг...

Пропонуємо до обговорення:
Цифри зі звіту МВФ породили палку дискусію в середовищі економістів.

Дивися повний текст Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг пересварив економістів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:24

(facepalm)
А ничего, что существует 100500 вариантов подсчётов ВВП (только официальных ;))? ...второй курс любого эконом универа.

"новый рейтинг перессорил экономистов". не люблю видеть зрады, но мне реально страшно за нашу экономику (((
nikitash
 
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