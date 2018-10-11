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Гройсман повідомив, чи вдасться
уникнути зростання цін...

Гройсман повідомив, чи вдасться уникнути зростання цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:41

Гройсман повідомив, чи вдасться уникнути зростання цін...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, чи вдасться уникнути зростання цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:41

Керманычи вы определитесь, вам голоса на выборах нужны или кредит МВФ разворовать?
А то рыбку съесть и на х.. кредит получить не получиться).
Джон
 
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