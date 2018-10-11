Про це він заявив на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, чи вдасться уникнути зростання цін на газ.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:41
Гройсман повідомив, чи вдасться уникнути зростання цін...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, чи вдасться уникнути зростання цін на газ.
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:41
Керманычи вы определитесь, вам голоса на выборах нужны или кредит МВФ разворовать?
А то рыбку съесть и на х.. кредит получить не получиться).
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