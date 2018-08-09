Хто такі Вільям Нордхаус та Пол Ромер і чому їх роботи такі важливі для світової спільноти.
Дивися повний текст Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з економіки у 2018 році.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51
Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з...
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Дивися повний текст Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з економіки у 2018 році.
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51
Давайте, по Нордхаусу, все планетарные траблы (вроде вылова рыбы, пластика в океане, генетического дрейфа, истощения ресурсов итд) тоже делить на всех и торговать квотами. А Нобеля можно мне.
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