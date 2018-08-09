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Клімат та інновації. За що
дали Нобелівську премію з...

Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51

Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з...

Пропонуємо до обговорення:
Хто такі Вільям Нордхаус та Пол Ромер і чому їх роботи такі важливі для світової спільноти.

Дивися повний текст Клімат та інновації. За що дали Нобелівську премію з економіки у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51

Давайте, по Нордхаусу, все планетарные траблы (вроде вылова рыбы, пластика в океане, генетического дрейфа, истощения ресурсов итд) тоже делить на всех и торговать квотами. А Нобеля можно мне.
yurii_kruhlov
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