|
|
|
Україна сьогодні є дуже сильним гравцем у сфері...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:01
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що сьогодні Україна є дуже сильним гравцем у сфері інновацій, український IT-сектор показує зростання близько 20% щорічно.
Дивися повний текст Україна сьогодні є дуже сильним гравцем у сфері інновацій - Гройсман
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85109
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:02
“Мы понимаем, что новые технологии вступают в конфликт с количеством рабочих мест”, – В.Гройсман. Так вот почему народ рванул во все стороны!!!. Оказывается внедрение новых технологий, сократило число рабочих мест в Украине.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1107
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:40
Гройсман походу шпіліт в СіМСіті 3000, а може і ще в ранні версії...
-
navrozkiy
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|