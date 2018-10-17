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Україна сьогодні є дуже
сильним гравцем у сфері...

Україна сьогодні є дуже сильним гравцем у сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:01

Україна сьогодні є дуже сильним гравцем у сфері...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що сьогодні Україна є дуже сильним гравцем у сфері інновацій, український IT-сектор показує зростання близько 20% щорічно.

Дивися повний текст Україна сьогодні є дуже сильним гравцем у сфері інновацій - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:02

“Мы понимаем, что новые технологии вступают в конфликт с количеством рабочих мест”, – В.Гройсман. Так вот почему народ рванул во все стороны!!!. Оказывается внедрение новых технологий, сократило число рабочих мест в Украине.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:40

Гройсман походу шпіліт в СіМСіті 3000, а може і ще в ранні версії...
navrozkiy
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:13

Позвольте а каких инноваций ? Или это не так важно, они как суслик, его не видишь, а он есть ;)
Igorten
 
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