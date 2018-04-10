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У Києві встановлюють дорожні
знаки про обмеження руху до...

У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:52

У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.

Дивися повний текст У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до 80 км/год.
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