|
|
У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:52
Пропонуємо до обговорення:
У Києві на проспекті Бажана в Дарницькому районі столиці почали встановлювати дорожні знаки про обмеження швидкості до 80 км/год.
Дивися повний текст У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до 80 км/год
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85109
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:52
31 октября их снимут/закроют?))
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:35
мpaзи
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2071
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему