Українська спільнота програмістів Kottans оголосила про запуск нового безкоштовного курсу з веб-розробки Full Stack Web Developer. Як пояснив в повідомленні ресурсу AIN.UA учасник спільноти Артем Сичов, це скоріше освітня програма з безлічі курсів, в рамках якої студенти самі мають право вирішувати, що їм конкретно потрібно, а також яким мовам і фреймворкам приділяти основну увагу.
Дивися повний текст Спільнота програмістів «Котани» запускає в Києві безкоштовну освітню програму Full Stack Web Developer.