|
|
Спільнота програмістів «Котани» запускає в Києві...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Українська спільнота програмістів Kottans оголосила про запуск нового безкоштовного курсу з веб-розробки Full Stack Web Developer. Як пояснив в повідомленні ресурсу AIN.UA учасник спільноти Артем Сичов, це скоріше освітня програма з безлічі курсів, в рамках якої студенти самі мають право вирішувати, що їм конкретно потрібно, а також яким мовам і фреймворкам приділяти основну увагу.
Дивися повний текст Спільнота програмістів «Котани» запускає в Києві безкоштовну освітню програму Full Stack Web Developer
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85117
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:49
Новость с двухлетней бородой.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему