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НБУ за 9 місяців виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) за дев'ять місяців 2018 року виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ (НФУ).
Дивися повний текст НБУ за 9 місяців виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22
... і це лише на вулиці Інститутській.
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