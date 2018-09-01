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НБУ за 9 місяців виявив 55
нелегальних пунктів обміну валюти

НБУ за 9 місяців виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:22

НБУ за 9 місяців виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) за дев'ять місяців 2018 року виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ (НФУ).

Дивися повний текст НБУ за 9 місяців виявив 55 нелегальних пунктів обміну валюти.
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... і це лише на вулиці Інститутській.
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