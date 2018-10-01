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Гройсман спрогнозував
дефіцит робочої сили

Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:48

Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили

Пропонуємо до обговорення:
При цьому він очікує збереження позитивної тенденції зростання економіки.

Дивися повний текст Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:48

прогнозер хренов...когда тарифы на второй день премьерства поднимал, где были твои прогнозы?... кресло возможностей пообещали и был готов на все.. наделал делов а теперь вангует ...
germ
 
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