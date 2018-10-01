При цьому він очікує збереження позитивної тенденції зростання економіки.
Дивися повний текст Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:48
Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман спрогнозував дефіцит робочої сили.
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:48
прогнозер хренов...когда тарифы на второй день премьерства поднимал, где были твои прогнозы?... кресло возможностей пообещали и был готов на все.. наделал делов а теперь вангует ...
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