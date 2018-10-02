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Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону".
Дивися повний текст Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд в Україну
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:51
если бы не Миша не приняли бы такого закона... Мишу сцут и чтото делают..
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germ
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