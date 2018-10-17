RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві після подачі гарячої
води відбулося понад 120...

У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:16

У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві відновили роботу всі котельні. Після початку подачі води відбулося багато поривів труб.

Дивися повний текст У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120 поривів труб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85112
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:16

Вот это отмазка. Стенка трубы за 3,5 месяцев сгнила так, что аж разорвало?
Отсутствие воды влечет за собой отсутствие самой коррозии. Гидроудары поменьше делайте и трубы проверяйте под давлением. А то получается из труб всю воду выкачали, а воздух запустили. Такой бредятины еще не слышал.

И горячая вода наоборот увеличивает скорость коррозии. Катализатор называется.
p_a_l
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:59

p_a_l
Мокрое железо на воздухе ржавеет быстрее, чем железо, помещённое в воду, потому что в воде находится малое количество растворённого кислорода. По этой же причине вне отопительного сезона отопительная система здания должна быть заполнена после слива, произведённого для ремонта (например, замены радиаторов).
avk
 
Повідомлень: 733
З нами з: 20.03.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:52

  p_a_l написав:Вот это отмазка. Стенка трубы за 3,5 месяцев сгнила так, что аж разорвало?
Отсутствие воды влечет за собой отсутствие самой коррозии. Гидроудары поменьше делайте и трубы проверяйте под давлением. А то получается из труб всю воду выкачали, а воздух запустили. Такой бредятины еще не слышал.

И горячая вода наоборот увеличивает скорость коррозии. Катализатор называется.


В бойлерах не рекомендуют сливать воду по причине того, что тэны ржавеют медленнее в воде.
LOKY
 
Повідомлень: 765
З нами з: 11.10.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Спільнота програмістів «Котани» запускає в Києві...
R2 » Чет 18 жов, 2018 14:06
0 32
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 14:06
R2
У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до...
R2 » Чет 18 жов, 2018 13:52
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 13:52
fishman
Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт
R2 » Сер 17 жов, 2018 07:47
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 09:43
LifeHack1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.