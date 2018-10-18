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У Києві після подачі гарячої
води відбулося понад 120...

У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:16

У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві відновили роботу всі котельні. Після початку подачі води відбулося багато поривів труб.

Дивися повний текст У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120 поривів труб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:16

Вот это отмазка. Стенка трубы за 3,5 месяцев сгнила так, что аж разорвало?
Отсутствие воды влечет за собой отсутствие самой коррозии. Гидроудары поменьше делайте и трубы проверяйте под давлением. А то получается из труб всю воду выкачали, а воздух запустили. Такой бредятины еще не слышал.

И горячая вода наоборот увеличивает скорость коррозии. Катализатор называется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:59

p_a_l
Мокрое железо на воздухе ржавеет быстрее, чем железо, помещённое в воду, потому что в воде находится малое количество растворённого кислорода. По этой же причине вне отопительного сезона отопительная система здания должна быть заполнена после слива, произведённого для ремонта (например, замены радиаторов).
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:52

  p_a_l написав:Вот это отмазка. Стенка трубы за 3,5 месяцев сгнила так, что аж разорвало?
Отсутствие воды влечет за собой отсутствие самой коррозии. Гидроудары поменьше делайте и трубы проверяйте под давлением. А то получается из труб всю воду выкачали, а воздух запустили. Такой бредятины еще не слышал.

И горячая вода наоборот увеличивает скорость коррозии. Катализатор называется.


В бойлерах не рекомендуют сливать воду по причине того, что тэны ржавеют медленнее в воде.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:00

  p_a_l написав:Отсутствие воды влечет за собой отсутствие самой коррозии.

вы не правы, трубы всё время заполненные водой ржавеют медленей чем те которые периодически опорожняются...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:42

LOKY По этой логике тены больше всего ржавеют в стиральных машинках : непрерывная смена вода воздух. Практика показывает другое.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:45

Cler Вы правы - трубы на воздухе ржавеют быстрее. Но не настолько быстро, как хотят показать эти фантазеры из КГГА. :mrgreen:
На "папередников" уже не свалить - они сами "папередники"
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:16

  zloy_ukr написав:LOKY По этой логике тены больше всего ржавеют в стиральных машинках : непрерывная смена вода воздух. Практика показывает другое.

Тэны в стиралке с антикоррозионным покрытием.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:55

avk А для бойлера покрытие тенов зажали?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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