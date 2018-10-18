У Києві відновили роботу всі котельні. Після початку подачі води відбулося багато поривів труб.
Дивися повний текст У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120 поривів труб.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:16
У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120 поривів труб.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:16
Вот это отмазка. Стенка трубы за 3,5 месяцев сгнила так, что аж разорвало?
Отсутствие воды влечет за собой отсутствие самой коррозии. Гидроудары поменьше делайте и трубы проверяйте под давлением. А то получается из труб всю воду выкачали, а воздух запустили. Такой бредятины еще не слышал.
И горячая вода наоборот увеличивает скорость коррозии. Катализатор называется.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:59
p_a_l
Мокрое железо на воздухе ржавеет быстрее, чем железо, помещённое в воду, потому что в воде находится малое количество растворённого кислорода. По этой же причине вне отопительного сезона отопительная система здания должна быть заполнена после слива, произведённого для ремонта (например, замены радиаторов).
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:52
В бойлерах не рекомендуют сливать воду по причине того, что тэны ржавеют медленнее в воде.
Додано: Чет 18 жов, 2018 18:00
вы не правы, трубы всё время заполненные водой ржавеют медленей чем те которые периодически опорожняются...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:42
LOKY По этой логике тены больше всего ржавеют в стиральных машинках : непрерывная смена вода воздух. Практика показывает другое.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:45
Cler Вы правы - трубы на воздухе ржавеют быстрее. Но не настолько быстро, как хотят показать эти фантазеры из КГГА.
На "папередников" уже не свалить - они сами "папередники"
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:16
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:55
avk А для бойлера покрытие тенов зажали?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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