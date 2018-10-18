У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...

Не надо путать трубы, по которым идет теплоснабжение зданий, и трубы, используемые в ЦГВС. В первом случае по ним идет деаэрированная (обескислороженная) вода после химподготовки с крайне малым коэффициентом подпитки (свежего теплоносителя) - такие трубы могут прослужить более 12 лет. Во-втором - циркуляционная вода ГВС с постоянно добавляемыми подогретыми порциями из ХВС (из-за водоразбора) или просто подогреваемая вода системы ХВС, без удаления кислорода и примесей, т.е крайне агрессивная. Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.