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У Києві після подачі гарячої
води відбулося понад 120...

У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:21

  avk написав:zloy_ukr
Я про домашние электрические бойлеры не писал, конструкцию не изучал, потому что его у меня нет. А вот в бойлерах, которые с советских времён подогревают воду для нескольких соседних многоэтажек, трубки в теплообменнике медные.

Не надо путать трубы, по которым идет теплоснабжение зданий, и трубы, используемые в ЦГВС. В первом случае по ним идет деаэрированная (обескислороженная) вода после химподготовки с крайне малым коэффициентом подпитки (свежего теплоносителя) - такие трубы могут прослужить более 12 лет. Во-втором - циркуляционная вода ГВС с постоянно добавляемыми подогретыми порциями из ХВС (из-за водоразбора) или просто подогреваемая вода системы ХВС, без удаления кислорода и примесей, т.е крайне агрессивная. Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:56

  zloy_ukr написав:avk А для бойлера покрытие тенов зажали?

тены для бойлеров тоже не все одинаковые, кроме того бойлеры отличаются по конструкции - более массовые и дешёвые имеют мокрые тены (контактирующие с водой), а более дорогие имеют тены не контактирующие непосредственно с водой (они находятся в защитной гильзе)...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:02

  Волгарь написав:такие трубы могут прослужить более 12 лет

нормативный срок эксплуатации таких трубопроводов 25 лет!...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:04

  Волгарь написав:Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.

откуда такие данные? не вводите людей в заблуждение...
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