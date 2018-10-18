У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...
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avk написав:zloy_ukr Я про домашние электрические бойлеры не писал, конструкцию не изучал, потому что его у меня нет. А вот в бойлерах, которые с советских времён подогревают воду для нескольких соседних многоэтажек, трубки в теплообменнике медные.
Не надо путать трубы, по которым идет теплоснабжение зданий, и трубы, используемые в ЦГВС. В первом случае по ним идет деаэрированная (обескислороженная) вода после химподготовки с крайне малым коэффициентом подпитки (свежего теплоносителя) - такие трубы могут прослужить более 12 лет. Во-втором - циркуляционная вода ГВС с постоянно добавляемыми подогретыми порциями из ХВС (из-за водоразбора) или просто подогреваемая вода системы ХВС, без удаления кислорода и примесей, т.е крайне агрессивная. Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.
zloy_ukr написав:avk А для бойлера покрытие тенов зажали?
тены для бойлеров тоже не все одинаковые, кроме того бойлеры отличаются по конструкции - более массовые и дешёвые имеют мокрые тены (контактирующие с водой), а более дорогие имеют тены не контактирующие непосредственно с водой (они находятся в защитной гильзе)...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Волгарь написав:Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.
откуда такие данные? не вводите людей в заблуждение...
Естественно из опыта. 90% всех разрытий на улице любого постсоветского города - это как раз замена труб ЦГВС. Сейчас, правда стало заметно меньше - лучше изоляция, начали активно использовать пластик, да и классическое ЦГВС в новом строительстве практически не используется - в дом заходят только трубы теплоснабжения, тепло которых через пластинчатые теплообменники подается на отопление и местное ГВС (при невозможности подключиться к центральным сетям - внутридомовые автоматические котельные). Поскольку дома строят высотные, то ГВС осуществляется через бустерные установки с частотным регулированием - затраты тепла и эл. энергии снижаются едва ли не вчетверо, да и трубы менять не надо - внутри дома все в пластике. В сущности, пан мэр, критикуя ЦГВС не так уж не прав - это зло, которое мог себе позволить лишь безалаберный в смысле ресурсов СССР. Другое дело, что бойлер в квартире многоквартирного дома - ЕЩЕ БОЛЬШОЕ ЗЛО.
Волгарь написав:Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.
откуда такие данные? не вводите людей в заблуждение...
Естественно из опыта. 90% всех разрытий на улице любого постсоветского города - это как раз замена труб ЦГВС. Сейчас, правда стало заметно меньше - лучше изоляция, начали активно использовать пластик, да и классическое ЦГВС в новом строительстве практически не используется - в дом заходят только трубы теплоснабжения, тепло которых через пластинчатые теплообменники подается на отопление и местное ГВС (при невозможности подключиться к центральным сетям - внутридомовые автоматические котельные). Поскольку дома строят высотные, то ГВС осуществляется через бустерные установки с частотным регулированием - затраты тепла и эл. энергии снижаются едва ли не вчетверо, да и трубы менять не надо - внутри дома все в пластике. В сущности, пан мэр, критикуя ЦГВС не так уж не прав - это зло, которое мог себе позволить лишь безалаберный в смысле ресурсов СССР. Другое дело, что бойлер в квартире многоквартирного дома - ЕЩЕ БОЛЬШОЕ ЗЛО.
ваш опыт про 5-6 лет не коррелируется со статистическими данными о сроках эксплуатации трубопроводов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Faceless написав:Большинству существующих поболее 50 лет
более 50 лет как правило проработали только трубопроводы проложенные при Сталине и таких трубопроводов сейчас осталось не более 5-10% от общего количества. большинство же трубопровов было проложено в 70-80-х годах и их нормативный срок жксплуатации 25 лет (фактический от 20 до 40 лет)...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...