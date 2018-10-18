У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...

Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:09

Cler написав: Волгарь написав: Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок. Для труб в ЦГВС и 5-6 лет - большой срок.

откуда такие данные? не вводите людей в заблуждение... откуда такие данные? не вводите людей в заблуждение...

Естественно из опыта. 90% всех разрытий на улице любого постсоветского города - это как раз замена труб ЦГВС. Сейчас, правда стало заметно меньше - лучше изоляция, начали активно использовать пластик, да и классическое ЦГВС в новом строительстве практически не используется - в дом заходят только трубы теплоснабжения, тепло которых через пластинчатые теплообменники подается на отопление и местное ГВС (при невозможности подключиться к центральным сетям - внутридомовые автоматические котельные). Поскольку дома строят высотные, то ГВС осуществляется через бустерные установки с частотным регулированием - затраты тепла и эл. энергии снижаются едва ли не вчетверо, да и трубы менять не надо - внутри дома все в пластике.В сущности, пан мэр, критикуя ЦГВС не так уж не прав - это зло, которое мог себе позволить лишь безалаберный в смысле ресурсов СССР. Другое дело, что бойлер в квартире многоквартирного дома - ЕЩЕ БОЛЬШОЕ ЗЛО.