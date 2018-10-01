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Зростання цін на ринку
пального є обґрунтованим - АМКУ

Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:07

Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ

Пропонуємо до обговорення:
Зростання цін на українських АЗС відповідає ситуації на світовому ринку нафтопродуктів і не пов'язане з порушенням учасниками ринку антимонопольного законодавства, заявив державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Валерій Полюхович на прес-конференції в Києві в четвер.

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R2
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так цены же на фьючерсные контракты растут... которые будут проданы в феврале а не сейчас. Разводняк
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:12

любой рост цен и тарифов в стране Украина обоснованный.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:03

Между строк читается следующее:

"Г-н Гройсман, эту корову доим мы. У вас для этих целей есть рынки газа и электроэнергии, так что идите лесом" :mrgreen:
zРадио
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