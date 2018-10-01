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Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Зростання цін на українських АЗС відповідає ситуації на світовому ринку нафтопродуктів і не пов'язане з порушенням учасниками ринку антимонопольного законодавства, заявив державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Валерій Полюхович на прес-конференції в Києві в четвер.
Дивися повний текст Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ
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R2
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Додано: Чет 18 жов, 2018 17:08
так цены же на фьючерсные контракты растут... которые будут проданы в феврале а не сейчас. Разводняк
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magneet
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Додано: Чет 18 жов, 2018 17:12
любой рост цен и тарифов в стране Украина обоснованный.
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optyma33
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:03
Между строк читается следующее:
"Г-н Гройсман, эту корову доим мы. У вас для этих целей есть рынки газа и электроэнергии, так что идите лесом"
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:41
А вот существование такого паразита как Антимонопольный за наши налоги 100% необоснованно
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