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Зростання цін на ринку
пального є обґрунтованим - АМКУ

Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:07

Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ

Пропонуємо до обговорення:
Зростання цін на українських АЗС відповідає ситуації на світовому ринку нафтопродуктів і не пов'язане з порушенням учасниками ринку антимонопольного законодавства, заявив державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Валерій Полюхович на прес-конференції в Києві в четвер.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:08

так цены же на фьючерсные контракты растут... которые будут проданы в феврале а не сейчас. Разводняк
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:12

любой рост цен и тарифов в стране Украина обоснованный.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:03

Между строк читается следующее:

"Г-н Гройсман, эту корову доим мы. У вас для этих целей есть рынки газа и электроэнергии, так что идите лесом" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:41

А вот существование такого паразита как Антимонопольный за наши налоги 100% необоснованно
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:12

А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:39

  olegpm16 написав:А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.

Там сложилась такая ситуация, что нефть в три раза подешевела, а у нас доллар в три раза подорожал. Получается, взаимокомпенсация.
Было 120 долл, дно 40 долл. Сейчас 80 долл. Когда будет 120 то зачешетесь от цены на бензин. Российская экономика в плюсе, Украинская экономика в ж о п е.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:16

  p_a_l написав:
  olegpm16 написав:А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.

Там сложилась такая ситуация, что нефть в три раза подешевела, а у нас доллар в три раза подорожал. Получается, взаимокомпенсация.
Было 120 долл, дно 40 долл. Сейчас 80 долл. Когда будет 120 то зачешетесь от цены на бензин. Российская экономика в плюсе, Украинская экономика в ж о п е.


Только забыли, что до девальвации и при цене нефти 120 долларов, бензин стоил 10 грн за литр.

Если бы произошла взаимокомпенсация, как вы выразились, он бы так и стоил 10 грн, когда нефть была по 40 долларов. Но он стоил минимум 18. Сговор на рынке топлива настолько очевиден, что отрицать его будут только заинтересованные лица.

Насчет российской экономики - смотрим сюда:
Зображення

Она в такой глубокой Ж, что даже рост стоимости нефти уже не вытягивает
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:47

  zРадио написав:
  p_a_l написав:
  olegpm16 написав:А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.

Там сложилась такая ситуация, что нефть в три раза подешевела, а у нас доллар в три раза подорожал. Получается, взаимокомпенсация.
Было 120 долл, дно 40 долл. Сейчас 80 долл. Когда будет 120 то зачешетесь от цены на бензин. Российская экономика в плюсе, Украинская экономика в ж о п е.


Только забыли, что до девальвации и при цене нефти 120 долларов, бензин стоил 10 грн за литр.

Если бы произошла взаимокомпенсация, как вы выразились, он бы так и стоил 10 грн, когда нефть была по 40 долларов. Но он стоил минимум 18. Сговор на рынке топлива настолько очевиден, что отрицать его будут только заинтересованные лица.

Насчет российской экономики - смотрим сюда:
Зображення

Она в такой глубокой Ж, что даже рост стоимости нефти уже не вытягивает

Доля цены нефти в цене бензина на заправке, думаю, не больше 30%. Так что прямые параллели проводить не стоит. Есть еще расходы на транспортировку, переработку, хранение, продажу. Акциз, НДС, прибыль. Что-то в гривнах, большая часть в валюте.
Цены на бензин выросли не только в Украине. В России цены выросли (правда, рост был компенсирован снижением акцизов), в Польше выросли. Это прям всемирный сговор получается.
Если все сети АЗС закупаются у одних и тех же поставщиков, то, очевидно, цены будут меняться тоже у всех одновременно.
Gastarbaiter
 
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