Зростання цін на ринку пального є обґрунтованим - АМКУ
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Зростання цін на українських АЗС відповідає ситуації на світовому ринку нафтопродуктів і не пов'язане з порушенням учасниками ринку антимонопольного законодавства, заявив державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Валерій Полюхович на прес-конференції в Києві в четвер.
olegpm16 написав:А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.
Там сложилась такая ситуация, что нефть в три раза подешевела, а у нас доллар в три раза подорожал. Получается, взаимокомпенсация. Было 120 долл, дно 40 долл. Сейчас 80 долл. Когда будет 120 то зачешетесь от цены на бензин. Российская экономика в плюсе, Украинская экономика в ж о п е.
olegpm16 написав:А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.
Там сложилась такая ситуация, что нефть в три раза подешевела, а у нас доллар в три раза подорожал. Получается, взаимокомпенсация. Было 120 долл, дно 40 долл. Сейчас 80 долл. Когда будет 120 то зачешетесь от цены на бензин. Российская экономика в плюсе, Украинская экономика в ж о п е.
Только забыли, что до девальвации и при цене нефти 120 долларов, бензин стоил 10 грн за литр.
Если бы произошла взаимокомпенсация, как вы выразились, он бы так и стоил 10 грн, когда нефть была по 40 долларов. Но он стоил минимум 18. Сговор на рынке топлива настолько очевиден, что отрицать его будут только заинтересованные лица.
Насчет российской экономики - смотрим сюда:
Она в такой глубокой Ж, что даже рост стоимости нефти уже не вытягивает
olegpm16 написав:А существование АМКУ не обоснованно. Когда нефть была ниже 50 $ никто цены на бензин не опускал.
Там сложилась такая ситуация, что нефть в три раза подешевела, а у нас доллар в три раза подорожал. Получается, взаимокомпенсация. Было 120 долл, дно 40 долл. Сейчас 80 долл. Когда будет 120 то зачешетесь от цены на бензин. Российская экономика в плюсе, Украинская экономика в ж о п е.
Только забыли, что до девальвации и при цене нефти 120 долларов, бензин стоил 10 грн за литр.
Если бы произошла взаимокомпенсация, как вы выразились, он бы так и стоил 10 грн, когда нефть была по 40 долларов. Но он стоил минимум 18. Сговор на рынке топлива настолько очевиден, что отрицать его будут только заинтересованные лица.
Насчет российской экономики - смотрим сюда:
Она в такой глубокой Ж, что даже рост стоимости нефти уже не вытягивает
Доля цены нефти в цене бензина на заправке, думаю, не больше 30%. Так что прямые параллели проводить не стоит. Есть еще расходы на транспортировку, переработку, хранение, продажу. Акциз, НДС, прибыль. Что-то в гривнах, большая часть в валюте. Цены на бензин выросли не только в Украине. В России цены выросли (правда, рост был компенсирован снижением акцизов), в Польше выросли. Это прям всемирный сговор получается. Если все сети АЗС закупаются у одних и тех же поставщиков, то, очевидно, цены будут меняться тоже у всех одновременно.