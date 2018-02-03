Як економити на подорожах: що необхідно знати

Додано: Чет 18 жов, 2018 18:34

Перелеты и гостиницы

Чем раньше вы начнете планировать свой отпуск, тем меньше денег на него потратите. Авиабилеты и отели обойдутся намного дешевле, если бронировать их за 4-6 месяцев до вылета.

Мы сравнили цены на некоторые рейсы и гостиницы по состоянию на 11 октября 2018 года. Например, на ресурсе tickets.ua билеты на самый дешевый прямой рейс из Киева до Рима и обратно на 17-24 октября можно было купить за 10096 гривен. На рейс с пересадкой через Брюссель – за 7403 гривны. Если же покупать их на апрель 2019 года, то прямой рейс и рейс с одной пересадкой обойдутся в 5044 и 4896 гривен соответственно. Как видно, экономия на прямом перелете составляет 50%. Если покупать билеты на сайтах авиакомпаний, то можно сэкономить еще пару процентов.

Как всегда , ерунда.ха хаПо состоянию на 18 октября прямой перелет Киев-Рим с22,10 2018 = 2717грн, если покупать визой еще на 250 грн дешевле. Точно можно улететь раза в 4 дешевле чем за 10096 как нам предлагают. Обратный билет если сильно надо - ищется находится и стоит примерно столько же. В итоге - нет смысла вестись на байки авиакомпаний и выкупать билеты за пол года, а лететь по тем же ценам или дешевле "вже сьогодні".С отелями та же история , в ряде случаев существуют "ночные скидки" когда ближе к полуночи непроданные номера можно купить значительно дешевле.