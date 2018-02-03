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Дивися повний текст Як економити на подорожах: що необхідно знати.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 17:14
Як економити на подорожах: що необхідно знати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як економити на подорожах: що необхідно знати.
Додано: Чет 18 жов, 2018 18:34
Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати
Как всегда , ерунда.
ха ха
По состоянию на 18 октября прямой перелет Киев-Рим с вылетом через 4 дня 22,10 2018 = 2717грн, если покупать визой еще на 250 грн дешевле. Точно можно улететь раза в 4 дешевле чем за 10096 как нам предлагают. Обратный билет если сильно надо - ищется находится и стоит примерно столько же. В итоге - нет смысла вестись на байки авиакомпаний и выкупать билеты за пол года, а лететь по тем же ценам или дешевле "вже сьогодні".
С отелями та же история , в ряде случаев существуют "ночные скидки" когда ближе к полуночи непроданные номера можно купить значительно дешевле.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:53
Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати
Самый экономный вариант - включаешь что-то типа ОрелиРешка по зомбоящику. )))
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