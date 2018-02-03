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Як економити на подорожах:
що необхідно знати

Як економити на подорожах: що необхідно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:14

Як економити на подорожах: що необхідно знати

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:14

а зачем экономить на путешествиях, если таковых не имеются.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:34

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

Как всегда , ерунда.

Перелеты и гостиницы
Чем раньше вы начнете планировать свой отпуск, тем меньше денег на него потратите. Авиабилеты и отели обойдутся намного дешевле, если бронировать их за 4-6 месяцев до вылета.


ха ха

Мы сравнили цены на некоторые рейсы и гостиницы по состоянию на 11 октября 2018 года. Например, на ресурсе tickets.ua билеты на самый дешевый прямой рейс из Киева до Рима и обратно на 17-24 октября можно было купить за 10096 гривен. На рейс с пересадкой через Брюссель – за 7403 гривны. Если же покупать их на апрель 2019 года, то прямой рейс и рейс с одной пересадкой обойдутся в 5044 и 4896 гривен соответственно. Как видно, экономия на прямом перелете составляет 50%. Если покупать билеты на сайтах авиакомпаний, то можно сэкономить еще пару процентов.


Зображення

По состоянию на 18 октября прямой перелет Киев-Рим с вылетом через 4 дня 22,10 2018 = 2717грн, если покупать визой еще на 250 грн дешевле. Точно можно улететь раза в 4 дешевле чем за 10096 как нам предлагают. Обратный билет если сильно надо - ищется находится и стоит примерно столько же. В итоге - нет смысла вестись на байки авиакомпаний и выкупать билеты за пол года, а лететь по тем же ценам или дешевле "вже сьогодні".

С отелями та же история , в ряде случаев существуют "ночные скидки" когда ближе к полуночи непроданные номера можно купить значительно дешевле.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:01

полезность статьи нулевая - набор общеизвестных фактов...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:53

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

Самый экономный вариант - включаешь что-то типа ОрелиРешка по зомбоящику. :))))
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:16

Никуда не едем.то там запрещают языки и тд.полно националистов,хотели поехать .плюнул.будем собирать деньги на отопление и проживание.похоже сдохнуть придется
lavidenko
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