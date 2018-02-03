Як економити на подорожах: що необхідно знати

Додано: Суб 20 жов, 2018 17:48

Cler написав: раньше эта "пара миллионов украинских семей" была в категории бедных, а теперь перейдёт в категорию нищих. раньше эта "пара миллионов украинских семей" была в категории бедных, а теперь перейдёт в категорию нищих.

Не только они.. ведь рост цены на газ потянет 1 - оплата за отопление. 2- горячая вода у кого есть тоже вырастет. Это как минимум, причем рост тарифа на газ на 25% это не рост за куб горячей воды на 25% куб воды подорожает % на 50 как минимум, ведь там НДС вырастет + потери на доставку то есть где то с 80+ грн. куб будет под 120 стоить. То же и отопление. А субсидий практически уже нет.Кроме того керманычи нам просто врут про МВФ. МВФ хочет всего лишь рыночную цену на газ а не его подорожания. Но где вы видели в этой стране при этом режиме рынок?Какой рынок в условиях госрегулирования цен и монополии госконторы типа Нафтогаз?Сначала рынок создайте а не искусственно поднимайте цены.И это по их словам не последнее повышение цены на газ.. если после мартовских выборов опять выберут керманыча того что сейчас то к осени 2019 ждем опять повышения цен.PS Кому мало газа или у кого элетрокотлы, то пусть вспомомнят про РАБ- тарифы на электроэнергию которые на подходе.