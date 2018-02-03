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Як економити на подорожах:
що необхідно знати

Як економити на подорожах: що необхідно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:14

Як економити на подорожах: що необхідно знати

Пропонуємо до обговорення:
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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:14

а зачем экономить на путешествиях, если таковых не имеются.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:34

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

Как всегда , ерунда.

Перелеты и гостиницы
Чем раньше вы начнете планировать свой отпуск, тем меньше денег на него потратите. Авиабилеты и отели обойдутся намного дешевле, если бронировать их за 4-6 месяцев до вылета.


ха ха

Мы сравнили цены на некоторые рейсы и гостиницы по состоянию на 11 октября 2018 года. Например, на ресурсе tickets.ua билеты на самый дешевый прямой рейс из Киева до Рима и обратно на 17-24 октября можно было купить за 10096 гривен. На рейс с пересадкой через Брюссель – за 7403 гривны. Если же покупать их на апрель 2019 года, то прямой рейс и рейс с одной пересадкой обойдутся в 5044 и 4896 гривен соответственно. Как видно, экономия на прямом перелете составляет 50%. Если покупать билеты на сайтах авиакомпаний, то можно сэкономить еще пару процентов.


Зображення

По состоянию на 18 октября прямой перелет Киев-Рим с вылетом через 4 дня 22,10 2018 = 2717грн, если покупать визой еще на 250 грн дешевле. Точно можно улететь раза в 4 дешевле чем за 10096 как нам предлагают. Обратный билет если сильно надо - ищется находится и стоит примерно столько же. В итоге - нет смысла вестись на байки авиакомпаний и выкупать билеты за пол года, а лететь по тем же ценам или дешевле "вже сьогодні".

С отелями та же история , в ряде случаев существуют "ночные скидки" когда ближе к полуночи непроданные номера можно купить значительно дешевле.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:01

полезность статьи нулевая - набор общеизвестных фактов...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:53

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

Самый экономный вариант - включаешь что-то типа ОрелиРешка по зомбоящику. :))))
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:42

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

  Surfer написав:По состоянию на 18 октября прямой перелет Киев-Рим с вылетом через 4 дня 22,10 2018 = 2717грн, если покупать визой еще на 250 грн дешевле. Точно можно улететь раза в 4 дешевле чем за 10096 как нам предлагают. Обратный билет если сильно надо - ищется находится и стоит примерно столько же. В итоге - нет смысла вестись на байки авиакомпаний и выкупать билеты за пол года, а лететь по тем же ценам или дешевле "вже сьогодні".С отелями та же история , в ряде случаев существуют "ночные скидки" когда ближе к полуночи непроданные номера можно купить значительно дешевле

Спс! Интересные факты. Тем более планировать за пол года - довольно сложно. Кстати приятельница так вот покупала - за пол года - из США в Украину и обратно. Экономно получилось с пересадками. Помню , что через пол года не стало той авиакомпании - на рейс которой она купила билет, авикомпания не русскоязычная, и даже не австрийская, и узнала она об этом только в месте пересадки - в Вене - что такого рейса нет и не будет , и такой компании уже нет. У нее не было лишних денег на еще один билет и австрийской визы. Она зависла в аэропорту.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 01:54

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

Планировать за пол года прежде всего глупо, особенно при наличии массы альтернатив выявляющихся при элеменарном мониторинге интересующего направления. "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах". Не секрет что авиакомпании бывает продают больше билетов чем имеют посадочных мест на определенный рейс. Иногда конечно это выливается в конфузы, четко отображаемые в отзовах о деятельности авиакомпаний, но соблазн толкнуть одно и то же посадочное место несколько раз - велик. Видимо основываясь на выверенной статистике % опоздавших, или клюнувших на утку о "выгодном" приобретении билетов за пол года, к подходу даты Х вынужденных или переносить даты , раскошеливаясь при этом на "сервисные сборы", или вовсе теряя билеты. Но частенько бывает и так что клюнувшие на утку о дешевых билетах купленных за полгода , с удивлением обнаруживают еще более дешевые цены , проплывающих мимо их носа, примерно за неделю-месяц до вылета, когда авиакомпания вынуждена понижать цены чтобы распродать все подвисшие места.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:51

А не хотите рассказать как сэкономить на коммуналке, особенно если шайка керманычей подняла цену на газ на почти 25%? И что то тишина.. ВСЕ СМИ там про германии теслы и прочую лабуду пишут, как бы ничего страшного и нет, подумаешь, пара миллионов украинских семей загнали за черту нищеты ради миллиарда от МВФ..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:09

  Джон написав:А не хотите рассказать как сэкономить на коммуналке, особенно если шайка керманычей подняла цену на газ на почти 25%? И что то тишина.. ВСЕ СМИ там про германии теслы и прочую лабуду пишут, как бы ничего страшного и нет, подумаешь, пара миллионов украинских семей загнали за черту нищеты ради миллиарда от МВФ..

неужели вы не видите изменений с тране? раньше эта "пара миллионов украинских семей" была в категории бедных, а теперь перейдёт в категорию нищих... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:48

Re: Як економити на подорожах: що необхідно знати

  Cler написав:раньше эта "пара миллионов украинских семей" была в категории бедных, а теперь перейдёт в категорию нищих.
Не только они.. ведь рост цены на газ потянет 1 - оплата за отопление. 2- горячая вода у кого есть тоже вырастет. Это как минимум, причем рост тарифа на газ на 25% это не рост за куб горячей воды на 25% куб воды подорожает % на 50 как минимум, ведь там НДС вырастет + потери на доставку то есть где то с 80+ грн. куб будет под 120 стоить. То же и отопление. А субсидий практически уже нет.
Кроме того керманычи нам просто врут про МВФ. МВФ хочет всего лишь рыночную цену на газ а не его подорожания. Но где вы видели в этой стране при этом режиме рынок?
Какой рынок в условиях госрегулирования цен и монополии госконторы типа Нафтогаз?
Сначала рынок создайте а не искусственно поднимайте цены.
И это по их словам не последнее повышение цены на газ.. если после мартовских выборов опять выберут керманыча того что сейчас то к осени 2019 ждем опять повышения цен.
PS Кому мало газа или у кого элетрокотлы, то пусть вспомомнят про РАБ- тарифы на электроэнергию которые на подходе. :D
Джон
 
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