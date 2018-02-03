Як економити на подорожах: що необхідно знати

Додано: Нед 21 жов, 2018 02:44

Surfer написав: или вовсе теряя билеты. или вовсе теряя билеты.

Сам пока не заказывал билеты в интернете. Но про приятельницу которая купила за пол года наперед авиабилеты из США к нам и обратно - так она покупала в инете. Насколько я представляю - эти билеты не проблема распечатать повторно, если потеряешь Но вы правы в том что покупать за долго заранее билеты не выгодно и не умно. Помню еще другой вариант. Тур по Средиземному морю предлагали - если вы оплатите за пол года или за 7 месяцев вперед - скидка 15%. Мои знакомые клюнули и оплатили заранее. Потом очень ругались и много потеряли в деньгах. Группа не набралась - и им вернули деньги. Через пол года в гривне вернули , как и брали - в гривне. Только за это время гривна подешевела в несколько раз. Опыт учит правильнее приспосабливаться по ситуации жить в текущем моменте. Я даже не говорю, что всякий живой человек может заболеть. Это не так часто бывает. Но складываются такие ситуации - что уехать не выйдет. Например авария - как у нас прорвал стояк и меняли трубы во всем подъезде. У нас это трудоемко и не просто было. А если бы на тот момент я должен был уезжать ? Удовольствие от путешествий - когда вы в хорошем тонусе и бодром настроении. А за полгода это не предсказуемо. В принципе - если хорошее настроение - то можно очень дешево в Болгарию поехать дней на 10, с остановкой в Румынии - посетить там лес и дом графа Дракулы за денек. Я не был там пока. Чем скромнее места для путешествия - тем лучше должно быть наше настроение и погода там. По деньгам это скромно - тем более если арендовать в Болгарии частное, удобно расположенное , какое-то жилье, а не отель. Но все это годится - когда нет забот, долгов и серьезных проблем. Я был в Черногории и Хорватии - так в Черногории отдохнули очень бюджетно, при том приятно и интересно. Хорватия подороже.