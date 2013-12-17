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Зз Чорногорії екстрадували українку, яку розшукували за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Завершено процедуру екстрадиції з Чорногорії в Україну громадянки України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро (НАБУ) за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн.
Дивися повний текст Зз Чорногорії екстрадували українку, яку розшукували за легалізацію доходів понад на 1,6 млрд грн
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:11
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