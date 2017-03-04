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Відремонтовані вагони
відрізнятимуться за кольором, а в...

Відремонтовані вагони відрізнятимуться за кольором, а в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:53

Відремонтовані вагони відрізнятимуться за кольором, а в...

Пропонуємо до обговорення:
Пасажири Укрзалізниці можуть дізнатися, чи подорожують вони оновленим вагоном за його кольором. Нові або відремонтовані вагони фарбуватимуть у білий.

Дивися повний текст Відремонтовані вагони відрізнятимуться за кольором, а в купе можна буде регулювати температуру — очільник УЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:53

Новые или отремонтированные вагоны это всё же две большие разницы, а цвет покраски один...
Cler
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Лишь бы капремонт вагонов не ограничивался одной только покраской. Ехал недавно на таком, правда блакитно-жовтом. Окна двойной стеклопакет, но не закрываются плотно, сквозят. Матрасы толщиной в 2 см., видимо изготовлены путём разрезания китайского одеяла на полосы. Подушку можно спрятать в кармане.
warlamp
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