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Відремонтовані вагони відрізнятимуться за кольором, а в...
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:53
Пропонуємо до обговорення:
Пасажири Укрзалізниці можуть дізнатися, чи подорожують вони оновленим вагоном за його кольором. Нові або відремонтовані вагони фарбуватимуть у білий.
Дивися повний текст Відремонтовані вагони відрізнятимуться за кольором, а в купе можна буде регулювати температуру — очільник УЗ
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R2
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:53
Новые или отремонтированные вагоны это всё же две большие разницы, а цвет покраски один...
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Cler
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:35
Лишь бы капремонт вагонов не ограничивался одной только покраской. Ехал недавно на таком, правда блакитно-жовтом. Окна двойной стеклопакет, но не закрываются плотно, сквозят. Матрасы толщиной в 2 см., видимо изготовлены путём разрезания китайского одеяла на полосы. Подушку можно спрятать в кармане.
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warlamp
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