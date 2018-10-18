Всіх українців хочуть застрахувати - забезпечити медичними полісами.
Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:23
В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування.
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:40
- ?
1.До 2012 года существовал достаточно приличный Закон о "Всеобщем медико-социальном страховании" (1992-2012) Воры его похерили
2. Каждая организация выплачивает в страховые фонды за каждого работника - обязаловка. -? кому ещё?
3. Страховки в виде бесплатного лдечения были только на бумаге в приказном порядке ликвидировалось бесплатное здравоохранение.
4. По страховкам - по факту никто не расчитывается - ЕСПЧ 2017год.
5. Единственное медицинское начало 4й отдел и тот ликвидирован.
Проблемы не в форме Здравоохранения, а в чёрной коррупции и "бизнесе" на крови и костях.
Деньги не пахнут - токмо бизнес и ничего личного.
Здоровье умирающего в руках самого умирающего.
Мы уже дожили, что обыкновенный пациент вынужден знать медицину, судебку, научные работы по судебке лучше, чем областные "лица имеющие Право вынесения экспертного решения".
А к рядовым эскулапам попасть: это сразу "приговор".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:04
Re: В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахува
Пора бы уже давно пересичным успокоиться: всё что у вас есть/будет теперь нужно отдавать на Гиднисть. Чем дальше - тем больше.
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 18 жов, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:05
что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
|