В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування

Додано: Чет 18 жов, 2018 22:04

Пора бы уже давно пересичным успокоиться: всё что у вас есть/будет теперь нужно отдавать на Гиднисть. Чем дальше - тем больше.

Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 18 жов, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).