RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні пропонують запровадити
обов'язкове медстрахування

В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:23

В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування

Пропонуємо до обговорення:
Всіх українців хочуть застрахувати - забезпечити медичними полісами.

Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85126
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:23

А мне нравится, еще много нужных и важных налогов можно придумать
papazina
 
Повідомлень: 621
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:36

Ох я чуйствую тот терапевт с Бахмута теперь зажывет!
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 24.11.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:05

что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4804 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:36

А давайте, бандюки-"законодавці", я буду кожного року всю ту "страховку" у _повному_обсязі_, цілком і з урахуваням інфляції, щороку отримувати назад (якщо її не витрачено на лікування, і дійсно на лікування а не на збагачення різної "страхової" мафії, як це здебільшого із "обов'язковою автоцивілкою"), чи то хоча б кожні два роки?
Давайте так, що хто що накопичив (за рік два чи більший час, якщо захоче), за ті гроші його і лікують у разі потреби? А інакше - "застрахований" отримує ВСЮ суму назад після того часу (якщо не хоче і далі накопичувати для "кращого страхування")? А то вийде як із "автоцивілкою", що 9/10 коштів уходить "страховій" мафії. Добре відомо, як те "медичне страхування" "застраховує" фінансову (й іншу "державну") мафію у "розвинених демократіях", у тих самих штатах і германіях.
П0кидьки, нема цензурних слів...
verano_porteno
 
Повідомлень: 262
З нами з: 23.04.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 23:51

Re: В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахува

Ці кошти будуть спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги (медичних послуг), що надаються громадянам


Это жесть :twisted:

Я плачу чуть больше сумму, но моя страховка позволяет пользоваться клиниками любого уровня (иногда с доплатой). Мне страховая сама оплачивает лекарства и бесплатно доставляют прямо в квартиру в течении несколько часов после визита к специалисту, который меня принимает в точно назначенное время.

Это такое обдиралово за свои деньги потом пользоватся бесплатной медициной и стоять день в очереди и жрать совковые лекарства (если ещё дадут), жесть..
Zerg
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18

"Эти средства будут направлены исключительно на оплату бесплатной медицинской помощи" - Принудительно платить за бесплатное??? А НДС - это видимо теперь просто на "карманные расходы" для властьимущих???
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:50

  Zerg написав:
Ці кошти будуть спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги (медичних послуг), що надаються громадянам


Это такое обдиралово за свои деньги потом пользоватся бесплатной медициной и стоять день в очереди и жрать совковые лекарства (если ещё дадут), жесть..

:?:
Вибач, але я трохи не зрозумів цинізму. Сам користуюсь страховою медициною і давно забув, як це вислуховувати від лікарів, що я звернувся до лікарні не за пропискою, або що тут треба доплатити.
Я вважаю подібну ініціативу вірною. Це дозволить всі 100% коштів, які виділяються на медицину - розподілити між іншими бюджетами. Наприклад частину на дороги, частину на покриття вартості страхових полісів пенсіонерів та людей з вадами й важкими хворобами. Адже в безкоштовній медицині - препарати, все-одно необхідно оплачевати з карману. А в страховій медицині - препарати сплачуються згідно з умов полісу. В моєму випадку - я сплачую 10% від вартості медикаментів і в Аптеці більше 50грн ще не залишав.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:21

  RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).

Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.
Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.
p_a_l
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, p_a_l, safonovstanislav і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання 1, 2
R2 » Чет 18 жов, 2018 10:36
12 529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 20:12
rjkz
В Україні фізична особа зможе оголосити себе банкрутом -...
R2 » Чет 18 жов, 2018 11:15
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 19:44
buratinyo
''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати... 1, 2
R2 » Сер 17 жов, 2018 19:26
11 562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 17:23
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62514)
19.10.2018 11:23
Лаунж Кей (25)
19.10.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.