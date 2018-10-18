Всіх українців хочуть застрахувати - забезпечити медичними полісами.
Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:23
В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування.
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:05
что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:36
А давайте, бандюки-"законодавці", я буду кожного року всю ту "страховку" у _повному_обсязі_, цілком і з урахуваням інфляції, щороку отримувати назад (якщо її не витрачено на лікування, і дійсно на лікування а не на збагачення різної "страхової" мафії, як це здебільшого із "обов'язковою автоцивілкою"), чи то хоча б кожні два роки?
Давайте так, що хто що накопичив (за рік два чи більший час, якщо захоче), за ті гроші його і лікують у разі потреби? А інакше - "застрахований" отримує ВСЮ суму назад після того часу (якщо не хоче і далі накопичувати для "кращого страхування")? А то вийде як із "автоцивілкою", що 9/10 коштів уходить "страховій" мафії. Добре відомо, як те "медичне страхування" "застраховує" фінансову (й іншу "державну") мафію у "розвинених демократіях", у тих самих штатах і германіях.
П0кидьки, нема цензурних слів...
Додано: Чет 18 жов, 2018 23:51
Re: В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахува
Это жесть
Я плачу чуть больше сумму, но моя страховка позволяет пользоваться клиниками любого уровня (иногда с доплатой). Мне страховая сама оплачивает лекарства и бесплатно доставляют прямо в квартиру в течении несколько часов после визита к специалисту, который меня принимает в точно назначенное время.
Это такое обдиралово за свои деньги потом пользоватся бесплатной медициной и стоять день в очереди и жрать совковые лекарства (если ещё дадут), жесть..
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18
"Эти средства будут направлены исключительно на оплату бесплатной медицинской помощи" - Принудительно платить за бесплатное??? А НДС - это видимо теперь просто на "карманные расходы" для властьимущих???
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:50
Вибач, але я трохи не зрозумів цинізму. Сам користуюсь страховою медициною і давно забув, як це вислуховувати від лікарів, що я звернувся до лікарні не за пропискою, або що тут треба доплатити.
Я вважаю подібну ініціативу вірною. Це дозволить всі 100% коштів, які виділяються на медицину - розподілити між іншими бюджетами. Наприклад частину на дороги, частину на покриття вартості страхових полісів пенсіонерів та людей з вадами й важкими хворобами. Адже в безкоштовній медицині - препарати, все-одно необхідно оплачевати з карману. А в страховій медицині - препарати сплачуються згідно з умов полісу. В моєму випадку - я сплачую 10% від вартості медикаментів і в Аптеці більше 50грн ще не залишав.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:21
Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.
Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.
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