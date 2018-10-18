В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування

Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:17

В Украине существовал замечательный Закон "О всеобщем медикосоциальном страховании" 1992-2012 год

Вопрос на засыпку:

- А зачем Воры его отменили?

- Бо усё украли. у Чернобыльцев, химиков, военных, углекопов, врачей(ренгенологов), .. - 11 категорий.

- Изначально необходимо физическое сокращение беспредела в сфере медицины, ан нет - Ворам мало.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.