В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
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Ці кошти будуть спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги
Слово безкоштовна разве не подразумевает, что платить не нужно? Уже и штрафы придумали, для людей, которые не купят принудительную услугу. Лучше бы штрафы прописали за неоказание медпомощи по страховке. Не дозвонился с первой попытки, штраф в пользу клиента 1000 гривен, сбросили трубку во время заявки о страховом случае 2000 гривен, нет врача в течении 2 часов 5000 гривен, неэффективное лечение дешёвыми препаратами 100 000 гривен штрафа. А то, придумывают, как эффективно собирать деньги с населения, а как эффективно штрафовать за плохую страховую медицину фигушки.
В связи с моим возрастом, я помню 2,2% из ЗП на соцстрах!!!!! И чё????? Все рассосалось!!! Потом я помню 3,6% персонифицированного накопления ПФ!!!!! И чё??? Яйценюх все скинул в общую кормушку! Потом, так же принудительно был фонд по несчастным случаям на производстве .... И все! Причем это было все вычетом из ЗП! Где оно??? Там же будеи и это. safonovstanislav . ПОДДЕРЖИВАЮ НА 100% ВаШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Недавно сотрудник упал в обморок - думаете мы дозвонились??? НЕТ!!!!!
В Украине существовал замечательный Закон "О всеобщем медикосоциальном страховании" 1992-2012 год Вопрос на засыпку: - А зачем Воры его отменили? - Бо усё украли. у Чернобыльцев, химиков, военных, углекопов, врачей(ренгенологов), .. - 11 категорий. - Изначально необходимо физическое сокращение беспредела в сфере медицины, ан нет - Ворам мало.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.