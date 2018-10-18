В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
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Ці кошти будуть спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги
Слово безкоштовна разве не подразумевает, что платить не нужно? Уже и штрафы придумали, для людей, которые не купят принудительную услугу. Лучше бы штрафы прописали за неоказание медпомощи по страховке. Не дозвонился с первой попытки, штраф в пользу клиента 1000 гривен, сбросили трубку во время заявки о страховом случае 2000 гривен, нет врача в течении 2 часов 5000 гривен, неэффективное лечение дешёвыми препаратами 100 000 гривен штрафа. А то, придумывают, как эффективно собирать деньги с населения, а как эффективно штрафовать за плохую страховую медицину фигушки.
В связи с моим возрастом, я помню 2,2% из ЗП на соцстрах!!!!! И чё????? Все рассосалось!!! Потом я помню 3,6% персонифицированного накопления ПФ!!!!! И чё??? Яйценюх все скинул в общую кормушку! Потом, так же принудительно был фонд по несчастным случаям на производстве .... И все! Причем это было все вычетом из ЗП! Где оно??? Там же будеи и это. safonovstanislav . ПОДДЕРЖИВАЮ НА 100% ВаШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Недавно сотрудник упал в обморок - думаете мы дозвонились??? НЕТ!!!!!
сова написав:Потом я помню 3,6% персонифицированного накопления ПФ!
Не было никакого персонифицированного накопления никогда, эти 3.6% шли в общий котел так же, как и отчисления, что платят работодатели
А вот с этой страховкой все станет по другому и заходя в поликлинику ее счастливый обладатель будет тут же проведен к специалистам самого высокого уровня, обеспеченным новейшим оборудованием и всеми необходимыми препаратамиб причем даже в глухих селах? И все это чудо будет совершено на эти 400 грн с носа. Как раз их-то для счастья и не хватало. Остается токо подякувать зы сльозамы на очах.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в П'ят 19 жов, 2018 16:21, всього редагувалось 1 раз.