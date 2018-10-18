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В Україні пропонують запровадити
обов'язкове медстрахування

В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:40

Ці кошти будуть спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги

Слово безкоштовна разве не подразумевает, что платить не нужно?
Уже и штрафы придумали, для людей, которые не купят принудительную услугу. Лучше бы штрафы прописали за неоказание медпомощи по страховке. Не дозвонился с первой попытки, штраф в пользу клиента 1000 гривен, сбросили трубку во время заявки о страховом случае 2000 гривен, нет врача в течении 2 часов 5000 гривен, неэффективное лечение дешёвыми препаратами 100 000 гривен штрафа. А то, придумывают, как эффективно собирать деньги с населения, а как эффективно штрафовать за плохую страховую медицину фигушки.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:00

В связи с моим возрастом, я помню 2,2% из ЗП на соцстрах!!!!! И чё????? Все рассосалось!!! Потом я помню 3,6% персонифицированного накопления ПФ!!!!! И чё??? Яйценюх все скинул в общую кормушку! Потом, так же принудительно был фонд по несчастным случаям на производстве .... И все! Причем это было все вычетом из ЗП! Где оно??? Там же будеи и это.
safonovstanislav . ПОДДЕРЖИВАЮ НА 100% ВаШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Недавно сотрудник упал в обморок - думаете мы дозвонились??? НЕТ!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:18

Re: В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахува

  сова написав:Потом я помню 3,6% персонифицированного накопления ПФ!

Не было никакого персонифицированного накопления никогда, эти 3.6% шли в общий котел так же, как и отчисления, что платят работодатели
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:24

нам предлагают дополнитель заплатить за то что мы уже один раз заплатили, уплатив налоги? господа у вас нет ощущения что нас в очередной раз очередная банда грабит?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:13

роботодавець або самозайнята особа повинні будуть щомісяця платити з кожного співробітника до 400 грн (4 800 грн на рік) до страхового фонду загальнообов’язкового медичного страхування

Застрахованими, згідно із законопроектом, повинні бути всі громадяни України

А до чого тут тоді роботодавці, якщо всі громадяни? Що з непрацевлаштованими?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:17

Наверно в таком состоянии такие проекты законов придумывают... :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:18

  Faceless написав:
  сова написав:Потом я помню 3,6% персонифицированного накопления ПФ!

Не было никакого персонифицированного накопления никогда, эти 3.6% шли в общий котел так же, как и отчисления, что платят работодатели

А вот с этой страховкой все станет по другому и заходя в поликлинику ее счастливый обладатель будет тут же проведен к специалистам самого высокого уровня, обеспеченным новейшим оборудованием и всеми необходимыми препаратамиб причем даже в глухих селах?
И все это чудо будет совершено на эти 400 грн с носа. Как раз их-то для счастья и не хватало.
Остается токо подякувать зы сльозамы на очах.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в П'ят 19 жов, 2018 16:21, всього редагувалось 1 раз.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:19

  Cler написав:нам предлагают дополнитель заплатить за то что мы уже один раз заплатили, уплатив налоги? господа у вас нет ощущения что нас в очередной раз очередная банда грабит?...

Улибайтесь - граф любит именно таких.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:40

Faceless Солнышко, мне не рассказывай, я отчеты сдавала и знаю для чего была введена персонификация!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:51

  сова написав:Faceless Солнышко, мне не рассказывай, я отчеты сдавала и знаю для чего была введена персонификация!!!

То что отчеты сдавала - это похвально. Персонификация это одно, а накопительных счетов в ПФ не было никогда.
Faceless
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  #<12
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