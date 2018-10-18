В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування

Faceless написав: сова написав:
Faceless Солнышко, мне не рассказывай, я отчеты сдавала и знаю для чего была введена персонификация!!!
То что отчеты сдавала - это похвально. Персонификация это одно, а накопительных счетов в ПФ не было никогда.
Они были в фонде соц. страхования от Н/случаев и проф заболеваний.
с 2001 года, до этого предприятие являлось "фондом".
Иным языком: Тех, кто вёлся до 2012 на "Закон о всеобщем медикосоциальном страховании"
- кинули, а теперь лохотронят на бабки молодёжь, не представляющую размер кидалова.
(може так пройдёт?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.