В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування

Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:32

p_a_l написав: RomanTik написав: что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют). что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).

Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.

Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.



И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила? Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?

Ну теперь окончательно стала понятной медреформа. Она заключается в следующем.Цель - сделать медицину очередным средством обогащения, так как газ, бензин, дизтопливо, электричество и еще коммунальные услуги уже исчерпали себе и вот-вот народ таки по настоящему взбунтуется, а не как на прошлых майданах.Способ достижения заключается в избавлении от конкурентов, предлагающих низкие цены или даже почти бесплатно по Конституции. После уменьшения числа медицинских учреждений (снижение числа предложений медицинских услуг согласно всех экономических теорий произойдет рост рыночных цен до определенного уровня, который как всегда будет недоступен для многих. Это первый этап. Но лечиться надо, а здоровые и молодые появляются регулярно, поэтому старые неплатежеспособные умрут, а их место займут здоровые и более платежеспособные, которых начнут доить страховой медициной.Эта схема является одновременно и объяснением почему медреформу не начали именно с введения страхования медицинских услуг, а начали с массового сокращения медицинского персонала и условно бесплатных медучреждений. Теперь цены в оставшихся больницах задрали не по детски, но пациентов еще немного - больницы из-за слабой платежеспособности украинского населения с радостью пока обслуживают иностранцев и очень ждут украинцев с приличными деньгами. Тут вот самое время ввести страховую медицину - т.е. заставить платить заранее абсолютно всех, чтобы оплатить лечение недавно заболевшим. Те, кто болеет давно или старые очень, в этой красивой схеме не участвуют, так как бесполезны с финансовой точки зрения этого проекта.