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В Україні пропонують запровадити
обов'язкове медстрахування

В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:46

  Faceless написав:
  сова написав:Faceless Солнышко, мне не рассказывай, я отчеты сдавала и знаю для чего была введена персонификация!!!

То что отчеты сдавала - это похвально. Персонификация это одно, а накопительных счетов в ПФ не было никогда.

Они были в фонде соц. страхования от Н/случаев и проф заболеваний.
с 2001 года, до этого предприятие являлось "фондом".

Иным языком: Тех, кто вёлся до 2012 на "Закон о всеобщем медикосоциальном страховании"
- кинули, а теперь лохотронят на бабки молодёжь, не представляющую размер кидалова.
(може так пройдёт?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:53

Такими темпами мы раньше всех коммунизму придем. Доведём налоги до 100% дохода!!! Д.Б.
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:02

  p_a_l написав:
  RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).

Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.
Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.

И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?



За прогнозами експертів, розвиток економіки 2019-го становитиме 3%. Дохід у бюджет збільшиться на понад 11%. Основну частину додаткових коштів планують отримати зі збільшення податків https://news.finance.ua/ua/news/-/436903/2011-grn-prozhytkovyj-minimum-i-1624-grn-pensiya-za-yakyj-byudzhet-progolosuvaly-deputaty
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:32

  p_a_l написав:
  RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).

Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.
Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.

И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?

Ну теперь окончательно стала понятной медреформа. Она заключается в следующем.
Цель - сделать медицину очередным средством обогащения, так как газ, бензин, дизтопливо, электричество и еще коммунальные услуги уже исчерпали себе и вот-вот народ таки по настоящему взбунтуется, а не как на прошлых майданах.
Способ достижения заключается в избавлении от конкурентов, предлагающих низкие цены или даже почти бесплатно по Конституции. После уменьшения числа медицинских учреждений (снижение числа предложений медицинских услуг согласно всех экономических теорий произойдет рост рыночных цен до определенного уровня, который как всегда будет недоступен для многих. Это первый этап. Но лечиться надо, а здоровые и молодые появляются регулярно, поэтому старые неплатежеспособные умрут, а их место займут здоровые и более платежеспособные, которых начнут доить страховой медициной.

Эта схема является одновременно и объяснением почему медреформу не начали именно с введения страхования медицинских услуг, а начали с массового сокращения медицинского персонала и условно бесплатных медучреждений. Теперь цены в оставшихся больницах задрали не по детски, но пациентов еще немного - больницы из-за слабой платежеспособности украинского населения с радостью пока обслуживают иностранцев и очень ждут украинцев с приличными деньгами. Тут вот самое время ввести страховую медицину - т.е. заставить платить заранее абсолютно всех, чтобы оплатить лечение недавно заболевшим. Те, кто болеет давно или старые очень, в этой красивой схеме не участвуют, так как бесполезны с финансовой точки зрения этого проекта.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:47

Re: В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахува

Я не роботун, то як з мене збираюця цю гадость стягти? І чи можне не платити цю обов’язкову, якщо я користуюсь іншою? Якщо ні, то це є грабунок...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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