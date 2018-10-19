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В Україні пропонують запровадити
обов'язкове медстрахування

В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:46

  Faceless написав:
  сова написав:Faceless Солнышко, мне не рассказывай, я отчеты сдавала и знаю для чего была введена персонификация!!!

То что отчеты сдавала - это похвально. Персонификация это одно, а накопительных счетов в ПФ не было никогда.

Они были в фонде соц. страхования от Н/случаев и проф заболеваний.
с 2001 года, до этого предприятие являлось "фондом".

Иным языком: Тех, кто вёлся до 2012 на "Закон о всеобщем медикосоциальном страховании"
- кинули, а теперь лохотронят на бабки молодёжь, не представляющую размер кидалова.
(може так пройдёт?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:02

  p_a_l написав:
  RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).

Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.
Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.

И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?



За прогнозами експертів, розвиток економіки 2019-го становитиме 3%. Дохід у бюджет збільшиться на понад 11%. Основну частину додаткових коштів планують отримати зі збільшення податків https://news.finance.ua/ua/news/-/436903/2011-grn-prozhytkovyj-minimum-i-1624-grn-pensiya-za-yakyj-byudzhet-progolosuvaly-deputaty
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swan forever
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:47

Re: В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахува

Я не роботун, то як з мене збираюця цю гадость стягти? І чи можне не платити цю обов’язкову, якщо я користуюсь іншою? Якщо ні, то це є грабунок...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:02

  swan forever написав:
  p_a_l написав:
  RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).

Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен.
Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.

И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?



За прогнозами експертів, розвиток економіки 2019-го становитиме 3%. Дохід у бюджет збільшиться на понад 11%. Основну частину додаткових коштів планують отримати зі збільшення податків https://news.finance.ua/ua/news/-/436903/2011-grn-prozhytkovyj-minimum-i-1624-grn-pensiya-za-yakyj-byudzhet-progolosuvaly-deputaty

:shock:
"Кто с ножом - тот и мясом"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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