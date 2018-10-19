В Україні пропонують запровадити обов'язкове медстрахування
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сова написав:Faceless Солнышко, мне не рассказывай, я отчеты сдавала и знаю для чего была введена персонификация!!!
То что отчеты сдавала - это похвально. Персонификация это одно, а накопительных счетов в ПФ не было никогда.
Они были в фонде соц. страхования от Н/случаев и проф заболеваний. с 2001 года, до этого предприятие являлось "фондом".
Иным языком: Тех, кто вёлся до 2012 на "Закон о всеобщем медикосоциальном страховании" - кинули, а теперь лохотронят на бабки молодёжь, не представляющую размер кидалова. (може так пройдёт?)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).
Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен. Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.
И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?
RomanTik написав:что-то я не увидел в статье как предлагают поступить с пенсионерами, инвалидами и ВИЧ инфицированными. Сейчас мед. страховки (если не ошибаюсь) доступны только для людей младше 60 лет, не имеющих инвалидности и ряда заболеваний (к примеру ВИЧ инфицированных не страхуют).
Это типа как в игральных залах. Играть могут все, но особо везучим вход запрещен. Так и здесь страхуют всех, но если заболел, то пшел вон холоп.
И возникает новый вопрос. На что снимают с нас налоги? Для распила?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.