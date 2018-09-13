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Індія почала виробляти
швидкісні поїзди

Індія почала виробляти швидкісні поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:49

Індія почала виробляти швидкісні поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Швидкісний пасажирський поїзд під назвою Train 18 в жовтні цього року надійде на мережу залізниць Індії.

Дивися повний текст Індія почала виробляти швидкісні поїзди.
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