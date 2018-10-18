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"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32
Пропонуємо до обговорення:
Повноцінний запуск паркувальної реформи, яка формально стартувала в столиці 27 вересня
Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів
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R2
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Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32
Короче все как обычно - никто ничего делать не будет...
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antikkristall
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Додано: Чет 18 жов, 2018 22:46
antikkristall написав:
Короче все как обычно - никто ничего делать не будет...
Как обычно, это как или где? В Украине последние годы как обычно - это все меняется.
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locustsucol
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