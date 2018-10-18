Повноцінний запуск паркувальної реформи, яка формально стартувала в столиці 27 вересня
Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32
"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів.
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:46
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:27
locustsucol, назовите 5 положительных изменений, которые реально ощутил народ с 2014 года))
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:29
Re: 5 п
Красивые полициянточки) - положительное изменение
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