RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Паркувальна" реформа
в Києві затягнулася: немає...

"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32

"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...

Пропонуємо до обговорення:
Повноцінний запуск паркувальної реформи, яка формально стартувала в столиці 27 вересня

Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85126
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32

Короче все как обычно - никто ничего делать не будет...
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:46

  antikkristall написав:Короче все как обычно - никто ничего делать не будет...

Как обычно, это как или где? В Украине последние годы как обычно - это все меняется.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 27.08.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:27

locustsucol, назовите 5 положительных изменений, которые реально ощутил народ с 2014 года))
vivozlomakievua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:29

Re: 5 п

Красивые полициянточки) - положительное изменение
sal
 
Повідомлень: 3040
З нами з: 25.03.16
Подякував: 485 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Google Adsense [Bot], p_a_l, safonovstanislav і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві після подачі гарячої води відбулося понад 120...
R2 » Чет 18 жов, 2018 15:16
9 323
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 10:16
avk
У Києві встановлюють дорожні знаки про обмеження руху до...
R2 » Чет 18 жов, 2018 13:52
2 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 07:38
0mage0
Спільнота програмістів «Котани» запускає в Києві...
R2 » Чет 18 жов, 2018 14:06
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 20:49
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62512)
19.10.2018 11:19
Лаунж Кей (25)
19.10.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.