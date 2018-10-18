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"Паркувальна" реформа
в Києві затягнулася: немає...

"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32

"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...

Пропонуємо до обговорення:
Повноцінний запуск паркувальної реформи, яка формально стартувала в столиці 27 вересня

Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32

Короче все как обычно - никто ничего делать не будет...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:46

  antikkristall написав:Короче все как обычно - никто ничего делать не будет...

Как обычно, это как или где? В Украине последние годы как обычно - это все меняется.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:27

locustsucol, назовите 5 положительных изменений, которые реально ощутил народ с 2014 года))
vivozlomakievua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:29

Re: 5 п

Красивые полициянточки) - положительное изменение
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13

Re: "Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...

А вы инспекторам помимо ставки отчисляйте процент. Да такой, чтобы они сверхурочно на работу выходили. Нужно заинтересовывать людей.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:52

  sal написав:Красивые полициянточки) - положительное изменение

Я красивых не видел, может не повезло. Зато если замес какой-то в городе то полицию фиг дождешся, даже если и дождешся будут стоять в сторонке пока не стихнет. Это мебель а не полиция.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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