Повноцінний запуск паркувальної реформи, яка формально стартувала в столиці 27 вересня
Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 22:32
"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Паркувальна\" реформа в Києві затягнулася: немає приладів і інспекторів.
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:46
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:27
locustsucol, назовите 5 положительных изменений, которые реально ощутил народ с 2014 года))
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:29
Re: 5 п
Красивые полициянточки) - положительное изменение
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13
Re: "Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
А вы инспекторам помимо ставки отчисляйте процент. Да такой, чтобы они сверхурочно на работу выходили. Нужно заинтересовывать людей.
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:52
Я красивых не видел, может не повезло. Зато если замес какой-то в городе то полицию фиг дождешся, даже если и дождешся будут стоять в сторонке пока не стихнет. Это мебель а не полиция.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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